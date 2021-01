La rassicurazione di Casini: “Non siamo preoccupati del ricorso, iter regolare e approvato. Vogliamo mantenere impegno con la Fiorentina”

Un fulmine a ciel sereno il ricorso presentato da un privato contro il progetto per il nuovo Centro Sportivo della Fiorentina, che però non ha turbato la posizione del sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: “Ne prendiamo atto ma non siamo preoccupati di questo ricorso – dice il Sindaco nelle parole raccolte da quiantella.it – Il procedimento ha seguito tutti i passaggi previsti dalla legge e ha ottenuto il parere favorevole di tutti gli enti interessati. Ritardi sull’avvio dei lavori del Viola Park? Confermo che stiamo lavorando alacremente per mantenere l’impegno di dare la possibilità alla Fiorentina di posare la prima pietra del centro sportivo entro la prima decade di febbraio”.

0 0 vote Article Rating