La reazione a catena che coinvolge Nastasic: e nelle prossime ore ci può essere l’accelerata decisiva della Fiorentina

Dopo averlo bloccato ormai da giorni, in attesa di concretizzare un’uscita dal reparto difensivo, la Fiorentina può davvero accelerare su Matija Nastasic, che dovrebbe essere un primo tassello per ricostruire il reparto arretrato. Secondo gianlucadimarzio.com, quello di domani può essere il giorno giusto e ci saranno nuovi contatti tra il club viola e lo Schalke 04, con una chiusura dell’affare di certo non complicata. Per il serbo si tratterebbe del ritorno a Firenze a distanza di 9 anni e con una carriera che non ha preso la piega immaginata quando fu venduto al City.