La reazione di Iachini alla decisione della Lega e la consapevolezza di dover recuperare subito quei 90 minuti

Emerge un altro dettaglio dalla giornata particolare della Fiorentina che si è vista annullare quasi all’ultimo la gara in programma contro l’Udinese in terra friulana dopo le disposizioni della Lega Calcio. La Nazione infatti riferisce come il tecnico viola Beppe Iachini, anche se scuro in volto, si sia mostrato assolutamente disponibile a rispettare tale scomoda mossa. L’allenatore viola ha infatti puntato a riaccendere subito i motori della squadra e ordinando un allenamento a Firenze che ha di fatto sostituito i 90 minuti di Udine. A questo punto la testa di giocatori e allenatore va diretta alla sfida contro il Brescia e importante per fare punti in casa. Questo anche perché i viola saranno attesi da un maggio tutto in trasferta con quattro partite lontano dal Franchi. Le gare in questione sono quelle in programma contro Inter, Roma, Udinese e SPAL.