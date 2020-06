Oggi è una giornata molto triste per la Fiorentinanews.com. Si è spenta infatti in mattinata Mara, la madre del nostro direttore Stefano Del Corona. A lui e ai suoi familiari vanno le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la redazione per una perdita così importante e un dolore tanto forte.

Un grande abbraccio da tutti noi, Stefano!

La Redazione di Fiorentinanews