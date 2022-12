La Reggina di Pierozzi viene travolta nello scontro diretto in Calabria: Inzaghi crolla sotto i colpi di Insigne

Non è andato per niente bene questo turno infrasettimanale per la Reggina di Inzaghi. La squadra in cui milita il terzino destro di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi è stata infatti surclassata dal Frosinone in casa per tre reti a zero.

Da segnalare il grave errore dell’ex viola Camporese in occasione del 1-0 di Mulattieri, che ha potuto battere il portiere amaranto tradito dalla svista del compagno. Seconda rete che arriva grazie ad una magnifica conclusione acrobatica di Roberto Insigne, fratello del Lorenzo che gioca in Canada. 3-0 che porta infine la firma di Szymiński, di testa da calcio di punizione.

Piatta, senza grandi spunti la prova di Pierozzi che è svanito sotto i colpi dei ciociari come il resto dei suoi compagni. Giusto un tentativo di tiro sbilenco per il difensore viola, poi tre cross mal calibrati. Adesso il Frosinone si porta a +6 proprio sulla Reggina, che mantiene comunque il secondo posto nonostante i successi di Bari e Genoa.