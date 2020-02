“La regola del calcio dice che si dà vantaggio al difensore, ovvero Romagnoli”: i milanisti continuano a non darsi pace

Non si placano le polemiche nel post Fiorentina-Milan. Il blogger e redattore da oltre diecimila follower Louis Girardi, è intervenuto sulla questione su Twitter scrivendo: “La regola del calcio mi dice che se c’è un contrasto di gioco tra chi difende e chi attacca si da vantaggio al difensore che in questo caso è Romagnoli. Stando sempre alle regole del calcio qui possiamo notare come sia Cutrone ad usare il braccio sinistro”.

Una dichiarazione decisamente forte in quanto, Girardi, afferma come sia Cutrone a commettere il fallo e non Romagnoli. A qualcuno non va proprio giù questo pareggio.