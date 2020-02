A pagina 5 “Stadio, Rocco perplesso dal bando ‘“Ci sono due grossi problemi’”. In basso “Secondo la perizia del Comune costruire alberghi e negozi frutterebbe 40 milioni di euro”. A pagina 15 “Veleni, ex e polemiche i tifosi corrono al Franchi” e sotto “Dopo lo sfogo di Commisso, domani ( alle 15) arriva l’Atalanta di Gasperini e Ilicic L’appello della Fiorentina, 32 mila gli spettatori previsti. Cori e striscioni per la società”.