L’edizione odierna de La Repubblica si divide tra Fiorentina-Spezia e la questione legata all’Artemio Franchi. A pagina 3 si legge: “’25 mila metri quadrati di commerciale’ così Nardella prova a tentare Commisso“. A pagina 12 si parla di vicende di campo: “Prandelli non si fida: ‘Lottiamo con rabbia’, Ribery ancora ko”. A pagina 13 focus sui due ex: “Saponara e Agudelo, attenti ai due ex rimpianti in agguato”.

