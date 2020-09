In prima pagina, taglio basso: “Fiorentina, l’urlo di Iachini “Possiamo Vincere“. A pagina 11 l’analisi della sfida con le parole del tecnico “Vai Fiorentina idee e coraggio per sorprendere“. In basso la probabile formazione dei viola: “Biraghi-Bonaventura sono le uniche novità In attacco c’è Kouame“