In prima pagina: “Il ministero a Commisso: il Franchi non si abbatte” con l’approfondimento a pagina 2: “Il ministero: al Franchi curve, scale e Torre non si abbattono”, “E ora il Comune studia un investimento pubblico”. A pagina 3 “L’amarezza di Rocco: ‘Deluso dalla politica, la questione è chiusa’”. A pagina 15 “Callejon sogna un gol al passato”, “Odriozola per la difesa, Azmoun per l’attacco ma è un’operazione costosa”