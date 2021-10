La Repubblica: Il messaggio degli ultras a Vlahovic

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione locale de La Repubblica: “Vlahovic, il messaggio degli ultras. Stop ai saluti sotto la curva”. A pagina 19 si legge: “Tormentone Vlahovic, messaggio degli ultras da separati in casa”. Sommario: “Dopo gli insulti a Venezia, all’attaccante è stato chiesto di non presentarsi alla fine della gara sotto la curva. All’Olimpico è tornato negli spogliatoi”.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “Stavolta al saluto sotto il settore ospiti, dove erano presenti circa 350 tifosi viola, non ha proprio partecipato. Dopo quanto accaduto a Venezia, dove Dusan Vlahovic aveva ricevuto alcuni insulti da parte di alcuni tifosi della Fiorentina al termine della gara persa dalla squadra di Italiano, la scena non si è ripetuta all’Olimpico dopo il ko firmato da una rete di Pedro a inizio ripresa”.