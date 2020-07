La Repubblica: Le ore più lunghe di una Fiorentina ferita da tutti i lati

In prima pagina La Repubblica apre con: “Viola e Iachini e le ore più lunghe“. All’interno, pagina 10: “Iachini, nervi tesi Il futuro in bilico aspettando Parma (e la salvezza) “. A pagina 11 troviamo la probabile formazione in vista della trasferta di questa sera. Sempre a pagina 11: “Da Chiesa a Castrovilli l’orgoglio ferito dei leader”. In taglio a destra poi: “La società e il bisogno di cambiare marcia”.

