La Repubblica: Le scelte di Italiano

In prima pagina su La Repubblica edizione fiorentina troviamo: “Riprendiamoci la Samp”. A pagina 12: “Modulo e uomini le scelte di Italiano e una squadra rinata”.

A pagina 13: “Un filotto di vittorie che va salvaguardato”.

Un estratto di un articolo: “Tante sono le scelte che hanno caratterizzato quest’ultima, nuova, rinascita della Fiorentina. Protagonista in primis di queste decisioni è senza dubbio mister Italiano, che partendo dal portiere ha designato in Terracciano il titolare. In difesa vale lo stesso discorso, con Martinez Quarta che ha scalzato nelle gerarchie Igor ed è divenuto sempre più un punto di riferimento per tutta la squadra…”