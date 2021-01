La Repubblica: Prandelli si aggrappa a Ribery

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, sulla Fiorentina troviamo questa mattina il titolo: “Prandelli si aggrappa a Ribery “Dobbiamo vincere a tutti i costi“. A pagina 16 leggiamo un pezzo con tutte le dichiarazioni del tecnico viola: “Obbligati a vincere Prandelli punta tutto sull’orgoglio di Ribery“. In taglio basso si parla di probabile formazione: “Pulgar in cabina di regia, con accanto Castrovilli e Amrabat”.