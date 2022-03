La Repubblica: Venuti tra lacrime, scuse e quel gesto di Vlahovic

Si parla di Fiorentina anche nella prima pagina dell’edizione odierna de la Repubblica: “Venuti: lacrime, scuse social. E quel gesto di Vlahovic”.

A pagina 10 si legge: “’Sognavo un altro finale’”. Lacrime e scuse social per l’amarezza di Venuti”. Sommario: “Cresciuto con la maglia viola, il difensore ‘tifoso’ protagonista dell’autogol. Vlahovic tra i primi a consolarlo. E la fidanzata reagisce agli insulti sul web”. In taglio basso: “Verona e Bologna al Franchi per il rilancio”.

A pagina 11: “Missione Italiano: cercasi gol dagli esterni”.