La rete del calciomercato viola: da Firenze al Sudamerica, passando per il… Portogallo

Il calciomercato, seppur ancora non ufficialmente (aprirà il 1° luglio), è entrato nel vivo da qualche settimana. Con l’arrivo di Gattuso a Firenze sono diversi i nomi accostati alla società gigliata, impegnata ad accontentare le richieste del nuovo allenatore. Dietro all’approdo dell’ex allenatore del Napoli in riva all’Arno c’è stato anche il potente procuratore Jorge Mendes, che segue molti calciatori portoghesi. Non a caso i primi interessamenti viola sono stati (e tuttora rimangono) per Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes, portoghesi appunto e entrambi affiliati allo stesso agente di Gattuso. Ma il legame per il calciomercato la Fiorentina non lo ha sviluppato solo in Europa. In settimana vi abbiamo svelato in esclusiva l’imminente approdo in società di Nicolas Burdisso, ex giocatore e DS del Boca Juniors, che affiancherà Daniele Pradè sul mercato. E di nuovo, non a caso, i nomi di recente accostati alla Fiorentina sono sudamericani. Da De La Vega (che Gattuso ha visto di persona all’opera in Spagna) a Nico Gonzalez, ma non solo. La società viola ha tessuto una rete importante di contatti per il calciomercato che sarà, adesso si aspettano i primi colpi ufficiali.