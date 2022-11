La retromarcia di Tare, che insidia la Fiorentina: “Vogliamo onorare la Conference League e arrivare fino in fondo”

L’aveva definita “la coppa dei perdenti” prima di ritrovarcisi implicato con la sua Lazio e Ighli Tare ora sembra aver cambiato decisamente opinione sulla Conference League, competizione che lo vedrà in corsa proprio insieme alla Fiorentina. Il dg laziale a La Gazzetta dello Sport ha parlato così del torneo:

“Per la crescita della società sarebbe importante che la Lazio giocasse ogni anno nella massima competizione europea, ma ora che siamo in Conference voglio che la Lazio la onori fino in fondo. Dobbiamo fare il massimo per vincere. Un trofeo infatti è sempre importante e resta in bacheca per l’eternità”.