La ricerca del gioco nell’allenatore… sbagliato. A meno che il mercato…

Tra i concetti espressi, già da ieri, da Rocco Commisso c’è un desiderio in particolare: quello di vedere una Fiorentina “giocare a calcio”. Non che la squadra di Iachini non lo faccia attualmente ma certamente non offre spettacoli indimenticabili o quantomeno su livelli auspicati. E’ la realtà di Beppe Iachini, allenatore pratico, motivazionale, abile nel condurre in porto navi in tempesta come era quella viola a gennaio scorso. Ma il calcio spettacolo è una specialità che fino ad oggi non gli è mai appartenuta. Per questo la frase del patron è quantomeno in dubbio, a meno che il mercato non riconsegni a Iachini un gruppo rinforzato nei punti giusti, aldilà di Amrabat. In quel caso anche un approccio calcistico più pragmatico potrebbe regalare belle soddisfazioni.

