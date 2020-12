La ricerca della quarta punta della Juve crea concorrenza alla Fiorentina e potrebbe togliere Llorente dal taccuino viola

Tra i tanti nomi sondati quello di Fernando Llorente rappresenta probabilmente una delle ultime opzioni per la Fiorentina, per età e lontananza dall’ultimo match giocato. La ricerca dell’attaccante però accomuna la società viola anche alla Juve, che cerca un giocatore per completare il reparto e tra i calciatori sondati ce ne sono diversi che in linea di massima piacciono anche a Pradè e Prandelli. Su tutti Milik ma anche Pavoletti, entrambi accostati da Tuttosport ai bianconeri. La pista dello spagnolo del Napoli però potrebbe essere la preferita dal club torinese, dato che Llorente alla Juve c’è già stato. In tal caso l’interferenza con il mercato viola sarebbe minima.

