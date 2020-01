La richiesta di Commisso a Nardella: “Un outlet al posto dello stadio del baseball”. Pierguidi: “I campini potrebbero diventare spazi commerciali”

L’idea del restyling dello stadio Franchi pare risolleticare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, il quale ha sviluppato un’idea di rilancio del business commerciale.

Lo stesso Rocco non ne ha fatto mistero nel corso della conferenza stampa tenutasi due giorni fa: “Nel lavoro che aveva fatto Casamonti sulla ristrutturazione del Franchi c’erano oltre 15 mila metri quadrati di commerciale ma oggi ci siamo fatti il concetto che abbiamo bisogno di più spazi. Ci sono zone dove si può fare più commerciale anche a Campo di Marte ma sta alla città dirci se si può fare o no. C’è la zona dietro lo stadio, c’è il campo da baseball dove nessuno gioca. Ma è la città ci deve dare risposte” anche se a dire il vero una squadra che gioca a baseball ed è in A c’è per davvero.

Un outlet al posto del Cerreti è questa l’idea balenata alla Fiorentina, per bilanciare l’investimento non tanto redditizio sul Franchi in versione “light”. E c’è chi è d’accordo con questa ipotesi: “Un outlet? E perché no? L’impianto del baseball è oggi molto sovradimensionato. Come lo è l’area dell’atletica. E poi gli stessi campini, una volta che ci sarà il nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli, potrebbero diventare spazi commerciali. I parcheggi potrebbero esser fatti interrati. Sarebbe un’enorme occasione di riqualificazione per tutta l’area” dice a La Repubblica il presidente Pd del Quartiere 2 Michele Pierguidi.