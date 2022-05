La richiesta di Mourinho: “La Serie A anticipi l’ultima giornata”. Coinvolta anche Fiorentina-Juventus?

Battendo il Leicester per 1-0 nella semifinale di ritorno di Conference League, la Roma ha ottenuto il pass per la finale in programma il 25 maggio a Tirana. I giallorossi affronteranno il Feyenoord di Marcos Senesi, centrale argentino nel mirino della Fiorentina.

La partita si giocherà a distanza di appena tre giorni dall’ultima giornata di campionato, con Pellegrini e compagni che avranno dunque poco tempo per riposare. Per questo motivo, in conferenza stampa il tecnico della Roma José Mourinho ha chiesto di anticipare l’ultima partita contro il Torino a venerdì 20: “Il primo modo di preparare la finale è ottenere il rispetto del calcio italiano e giocare di venerdì”.

Una richiesta se vogliamo legittima, ma che potrebbe scontrarsi con il fatto che all’ultima giornata la Roma potrebbe dover giocare in contemporanea con le altre tre squadre in lotta per l’Europa: Fiorentina (vs Juventus), Atalanta (vs Empoli) e Lazio (vs Verona).

Un altro problema, inoltre, potrebbe essere il fatto che la squadra di Vincenzo Italiano giocherà il lunedì precedente contro la Sampdoria. E a quel punto, appena tre giorni per recuperare sarebbero davvero pochi per la Viola.