La richiesta monstre del Flamengo per… Gerson: il Marsiglia vuole affiancarlo a Lirola

Nelle intenzioni del Marsiglia c’è un mercato di un certo tipo, a partire dal riscatto di Pol Lirola dalla Fiorentina. Ma non solo, perché secondo L’Equipe c’è un super colpo in canna e si tratta di un altro ex viola come il brasiliano Gerson, passato due stagioni fa da Firenze e ora tornato in patria. Il Flamengo per lui però vorrebbe addirittura 35 milioni di euro, una cifra monstre e totalmente lontana dal valore dimostrato dal calciatore in viola: i francesi però sarebbero arrivati finora a quota 25, una cifra comunque considerevole.