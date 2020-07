La ricostruzione De Rossi-Fiorentina: Un’idea che affascinava Commisso ma…

L’ipotesi Daniele De Rossi aveva affascinato Rocco Commisso: come evidenzia La Repubblica, l’idea di avere in panchina un campione del mondo, popolare anche negli Stati Uniti, gli sembrava perfetta. Ma l’idea non ha mai preso corpo. Daniele Pradè aveva lanciato la proposta all’ex romanista, con tono scherzoso, ricordando come non avesse neanche il patentino. De Rossi gli aveva risposto seriamente di essere pronto e di considerare Firenze un posto fantastico. A Commisso l’idea era piaciuta. In Federazione è arrivata subito la telefonata di Joe Barone, per chiedere informazioni su come far ottenere all’ex giocatore il patentino per allenare. Quello Uefa Pro non era possibile. Amici di De Rossi avrebbero fatto circolare subito il nome, pensando anche alla Roma, dove il tecnico, Paulo Fonseca, non è saldo. Ma poi la candidatura è stata congelata dallo stesso Rocco, preoccupato dalle reazioni negative della piazza.

0 0 vote Article Rating