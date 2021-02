La rifinitura e poi… la convocazione sfumata per due giovani della Primavera: Prandelli rinuncia alla linea verde

Sembravano in procinto di unirsi per la prima volta al gruppo della prima squadra i due giovani Frison e Agostinelli: come riportato da Fiorentinanews.com i due avevano svolto la rifinitura insieme ai compagni ma poi non sono stati inclusi in lista da parte di Prandelli. Il tecnico viola ha recuperato Milenkovic, Caceres e Castrovilli rispetto alla sfida precedente con l’Inter, dove invece le assenze erano tali da costringerlo a unire al gruppo anche Bianco, Chiti e Munteanu. Stavolta invece niente linea verde.

