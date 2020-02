La riforma sui bilanci che farebbe molto comodo alla Fiorentina

Dopo avere subito l’esclusione per due anni dalle coppe europee il Manchester City rischia di essere penalizzato anche in Premier League, perché gli inglesi hanno adottato le normative europee.

L’Uefa si legge su La Gazzetta dello Sport, sta ragionando sull’opportunità di estenderle a tutte le Federazioni nazionali. In Italia per il momento non è così, anzi, prima di Natale la Federcalcio ha alleggerito i requisiti necessari all’iscrizione ai campionati, cancellando fra l’altro l’obbligo del pareggio di bilancio.

Fin quando non saranno introdotte le nuove regole contro le plusvalenze fittizie, le società italiane possono stare tranquille. E magari battersi per la riforma delle norme sulle ricapitalizzazioni: a club come Milan, Roma o Fiorentina farebbe molto comodo.