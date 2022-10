La rinascita di Amrabat: tutto iniziò in quella sera di San Valentino al ‘Picco’

Nella scorsa stagione la partita giocata e vinta in casa dello Spezia dalla Fiorentina fu anche quella della svolta del centrocampista Sofyan Amrabat. Era la sera del 14 febbraio, San Valentino. Allo stadio ‘Picco’ il giocatore marocchino rischiò di sciupare il risultato causando con un erroraccio il gol del pareggio, ma facendosi perdonare poi nel finale siglando il gol vittoria.

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport precisa come la trasformazione dell’attuale regista viola iniziò da lì, facendo cambiare, in modo drastico, le idee di società e allenatore. Il suo primo gol su azione in Serie A evidenziò anche i chiari passaggi di una crescita che successivamente avrebbe portato la Fiorentina a rinunciare al riscatto del todocampista Lucas Torreira.

Una partita insomma che ha sancito l’avvio di un nuovo percorso per Amrabat, diventato adesso un vero leader di questa squadra.