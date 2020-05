La rinascita di un grande ex viola

Secondo quanto si apprende dal Corriere del Trentino l’ex allenatore della Fiorentina, Alberto Malesani è pronto a ritornare in panchina o meglio, in ufficio. Infatti il tecnico ex viola sarebbe pronto a intraprendere la carriera da Direttore Tecnico al Trento, squadra di Serie B.

Un grande passo all’indietro del calcio ma che dimostra come Malesani sia attaccato a questo sport che tanto gli ha dato sulle panchine di tutta Italia e Europa. Sempre secondo il giornale, Malesani potrebbe essere scelto come consulente dalla società trentina