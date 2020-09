La rincorsa della fascia mancina: lo sprint di Spinazzola ma Pradè ha altre due opzioni sul tavolo

In attesa di capire come andrà il confronto con l’entourage di Cristiano Biraghi, la Fiorentina vuole cautelarsi sulla fascia mancina dove l’azzurro è l’unico vero interprete in grado di fare anche l’esterno a tutto campo. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, uno dei candidati principali è Leonardo Spinazzola, che alla Roma non è ritenuto certo un intoccabile dal tecnico Fonseca. D’altra parte nello scorso gennaio lo scambio Spinazzola-Politano con l’Inter era già cosa fatta, foto a maglie invertite comprese, prima del clamoroso naufragio della trattativa. Non è l’unico candidato per Pradè però, che segue anche il solito Ken Sema, rientrato al Watford dopo il prestito all’Udinese, e Antonio Barreca, che era in prestito invece dal Genoa dal Monaco. In seconda battuta a livello di priorità ma comunque necessario, sarà probabilmente il terzo colpo del mercato quello dell’esterno sinistro, dopo le attenzioni puntate su regia e attacco.

