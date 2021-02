La rincorsa di Kokorin e un obiettivo fissato

Dopo aver esordito contro l’Inter, Aleksandr Kokorin si è fermato a causa di un piccolo problema muscolare accusato alla prima con la Fiorentina. Dalla partita contro i nerazzurri sono passate più di due settimane e il russo ha già saltato Sampdoria e Spezia. I prossimi giorni, in tal senso, saranno cruciare per capire se Kokorin potrà recuperare in vista della trasferta di domenica contro l’Udinese.

Uno spezzone di partita potrebbe essere la soluzione migliore, anche se naturalmente Prandelli vorrà scongiurare qualsiasi rischio di ricaduta a livello muscolare e valuterà bene, assieme allo staff medica, se varrà la pena o meno rischiarlo.