La rincorsa di Ribery è sempre più a rischio. In difesa Prandelli mette tutti sott’esame

Mancano ormai due giorni e poco più alla sfida tra Fiorentina e Spezia, un appuntamento che la squadra di Prandelli non può proprio sbagliare. La Viola arriva alla partita di venerdì con tutti i giocatori a disposizione, ad eccezione di Franck Ribery la cui presenza rimane in forte dubbio.

Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, l’ex Bayern sta continuando a fare un lavoro personalizzato per cercare di superare l’infortunio agli adduttori. A remare contro ci sono due fattori: l’oggettiva difficoltà di smaltire il problema e la vicinanza della partita della Fiorentina.

Confermata la difesa a tre, ma non sono più Martinez Quarta e Igor a giocarsi una maglia da titolare: dopo le ultime prestazioni, tutti i giocatori del reparto arretrato sono stati messi in discussione da Prandelli. Che sorride per il centrocampo, in cui finalmente saranno tutti a disposizione: tornerà Amrabat dal 1′ dopo la squalifica, al suo fianco Bonaventura e Castrovilli.