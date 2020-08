La rinuncia della Fiorentina a Muriqi: il retroscena che fa gioco alla Lazio

Nell’edizione odierna de il Corriere dello Sport-Stadio viene ricostruita la vicenda Muriqi tra Lazio e Fiorentina. Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone sarebbe stato contattato direttamente da Lotito per lasciare l’attaccante turco Muriqi ai biancocelesti. Il quotidiano riferisce che il giocatore era stato proposto al club viola, ma all’ultimo Barone avrebbe rinunciato a contattare il Fenerbahce. Resta da capire se sia stata la richiesta di Lotito a far desistere la dirigenza della Fiorentina o direttamente Barone a farsi educatamente da parte? Secondo il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni la risposta starebbe nella seconda opzione: “Mi fido del ds Tare e propendo per la due”. Il direttore sportivo della Lazio intanto sta preparando una nuova offerta per il calciatore, arrivando ad offrire 18 milioni e 3 di ingaggio al giocatore.

