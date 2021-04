La ripartenza di Beppe: Nessun stravolgimento, solo carica emotiva. Firenze aspetta risposte dal gruppo

La Fiorentina riparte da Iachini. Dalla sua carica emotiva, dal concetto di gruppo e dalle sue certezze, con la voglia di portare alla salvezza la squadra viola al più presto, senza stravolgere l’assetto di inizio stagione, ma anche senza dimenticare l’amico Prandelli del quale rispetta il bisogno di tranquillità.

Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, il compito di Beppe in questo momento va addirittura oltre la necessità di guadagnare punti per la classifica: “Dobbiamo toglierci tutti i timori perché il calcio richiede testa libera. La priorità è ritrovare una difesa di ferro e affinare la fase offensiva. E va fatto in fretta”.

Punterà su Vlahovic e Ribery e soprattutto su un gruppo dal quale la città aspetta risposte.