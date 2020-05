La ripartenza di Rasmussen è subito super: il danese è il perno difensivo e il suo Aue insegue i play-off

In attesa della Bundesliga è già andato in scena il primo turno post Covid della Zweite Liga, che ha visto, tra gli altri, il successo dell’Aue in casa contro il Sandhausen: titolare nel club sassone l’ex viola Jacob Rasmussen, alla settima consecutiva da titolare tra pre e post stop dei tornei, da centrale difensivo di una difesa a tre. La sua squadra ha vinto per 3-1, salendo al quinto a -7 dalla zona play-off.