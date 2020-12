La risalita di Amrabat passa anche dai numeri: il centrocampista della Fiorentina è tra i giocatori che percorrono più chilometri in Serie A

Fermo, lento, fuori condizione e spesso autore di sanguinosi palloni persi. Così Sofyan Amrabat, il giocatore scelto personalmente da Commisso, si era presentato così ai tifosi della Fiorentina nelle prime apparizioni stagionali.

Per fortuna col tempo la tendenza si è invertita, e tra la fine del ciclo di Iachini e l’inizio di quello di Prandelli il marocchino ha cominciato a farci vedere un po’ del buono mostrato a Verona. La strada per raggiungere quel livello è ancora lunga, ma le ultime prestazioni fanno ben sperare.

Dalla parte di Amrabat, inoltre, ci sono le statistiche ufficiali fornite dalla Lega Serie A. In particolare stiamo parlando della classifica dei chilometri percorsi, in cui Amrabat compare al quattordicesimo posto. Con una media di 11.114 km il centrocampista della Fiorentina rientra dunque tra i giocatori che corrono di più nel nostro campionato.

Dote particolare per un centrocampista centrale, e valorizzata dal fatto che Amrabat gran parte di queste distanze le percorre palla al piede. E’ sicuramente più facile macinare chilometri per chi gioca sulla fascia e durante la partita si fa continuamente il campo su e giù, meno per chi agisce in mezzo al rettangolo verde.

Sono solo numeri, è vero, ma comunque significativi. Contemporaneamente ai chilometri percorsi stanno infatti crescendo anche le prestazioni di Amrabat, presenza sempre più fondamentale nello scacchiere di Prandelli. E se il marocchino continuerà così, magari migliorando nelle conclusioni a rete, la Fiorentina potrebbe davvero aver trovato un top player per il futuro.