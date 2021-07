La rischiosa ‘linea da duri’ su Milenkovic: la Fiorentina ha più da perdere che da guadagnare

“Milenkovic va via solo in caso di offerta giusta per il suo valore”: è un po’ il leit motive che emerge dall’interno del club viola. Sì ma qual è il giusto prezzo di Milenkovic? Se da un lato, dall’inizio del mondo, il prezzo lo fa l’incontro tra domanda e offerta, sono diversi i parametri che poi le determinano. Per esempio un’ultima stagione non proprio esaltante del difensore e soprattutto la scadenza del contratto in programma tra un anno. E’ chiaro che con un calciatore che tra 6 mesi potrà firmare per chiunque, alle cifre che vuole, diventi complicato pretendere di far la voce grossa. La Fiorentina d’altro canto, non ha voglia di svenderlo ma difficilmente potrà ottenere quanto avrebbe ottenuto un paio d’anni fa ad esempio o quanto potrebbe ottenere facendogli rinnovare il contratto. Il che naturalmente ad ora rappresenta pura utopia.

Niente linea da duri insomma, non è nell’interesse della società viola, che da Milenkovic ha già ricevuto forse quanto il serbo è in grado di dare (soprattutto mentalmente) e il netto calo degli ultimi mesi dovrebbe aver acceso qualche campanello d’allarme. Meglio incassare un po’ meno che zero in sostanza e su questo il presidente Commisso sarà d’accordo, viste le giuste considerazioni fatte su Oliveira e Nico Gonzalez qualche giorno fa.