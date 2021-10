“La risposta del gruppo ai mal di pancia di Venezia e a chi aveva offeso Vlahovic. C’è stata una rivolta della squadra”

Il responsabile delle pagine sportive de La Nazione, Cosimo Zetti, nel commentare la partita vinta dalla Fiorentina contro il Cagliari, ha scritto sul proprio giornale: “E’ stata la risposta del gruppo ai mal di pancia post Venezia e a chi aveva offeso Vlahovic“.

E ancora: “Una risposta forte, quasi una rivolta. La risposta che tutta Firenze attendeva”. Arrivata per altro in una giornata in cui Biraghi e Vlahovic si erano invertiti praticamente i ruoli: il primo diventato rigorista al posto del secondo, e il serbo battitore di punizioni al posto del primo.