La risposta della Uefa: ecco come sarà la Champions dal 2024. Ceferin: “Niente europei per chi giocherà in Superlega, Agnelli è un serpente velenoso”

Un vero e proprio terremoto ha travolto in queste ore il mondo del calcio. L’annuncio da parte di dodici club (Atletico Madrid, Arsenal, Barcellona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham) della formazione della Superlega rischia di stravolgere il calcio.

La risposta della Uefa non si è fatta attendere: negli ultimi minuti, il massimo organo continentale calcistico ha ratificato il nuovo format della Champions League, che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2024/2025. Il numero delle squadre partecipanti salirà da 32 a 36, con le squadre che saranno racchiuse in un girone unico in una sorta di mini-campionato. Ciascuna formazione giocherà dieci partite (cinque in casa e cinque in trasferta) contro dieci avversari diversi, senza quindi affrontare tutte le squadre. Al termine delle dieci gare le 8 formazioni che avranno raccolto più punti accederanno agli ottavi di finale, mentre i rimanenti otto posti verranno contesi tra coloro che si saranno classificati dal 9° al 24° posto.

A corredo, sono anche arrivate le dichiarazioni del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin: “La Uefa e il mondo del calcio sono uniti contro la proposta egoistica di pochi club, motivati solo dall’avidità. Insieme ci opporremo a questo progetto senza senso. Ai calciatori che giocheranno la Superlega sarà vietato partecipare a Europei e Mondiali. Andrea Agnelli è la delusione più grande di tutte. Non ho mai visto una persona così falsa, e nel modo in cui l’ha fatto. Non sapevo di avere un serpente velenoso, così vicino a noi. Adesso lo sappiamo”.