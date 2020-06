La rivelazione di Ligas: “Diego Della Valle discussioni dialettiche con la politica a parte, non ha mai pensato di costruire realmente la Cittadella dello Sport. La motivazione…”

Il giornalista Franco Ligas tramite il proprio profilo Facebook ha trattato così la questione STADIO: “Il problema stadio per la Fiorentina esiste e sarà sempre più doloroso fino a quando non verrà costruito quello nuovo o il riadattato Franchi. Lo stadio di oggi non può più essere un Colosseo ma un teatro al coperto con tutte le comodità al posto giusto. Secondo tanti lo stadio da solo non può funzionare se, intorno a lui, non ci sono un insieme di altre strutture in grado di produrre incasso. Il pensiero unificato porta subito a un Centro Commerciale, alberghi, teatro etc etc, con tanto di parco al coperto e all’aperto. Parlo di “incasso” perché il guadagno, se il progetto commerciale funziona, può arrivare tanti anni più tardi. Prima deve andare a regime l’investimento; spendere 400 milioni e recuperarli velocemente non sarà facile, diventerà più difficile accantonare quelle risorse utili per rinforzare la squadra in regime di autofinanziamento. Quel problema era ben chiaro in Diego Della Valle che, discussioni dialettiche con la politica a parte, non ha mai pensato di costruire realmente la Cittadella dello Sport.

