La rivelazione di Orlando: “Iachini mi ha detto che Piatek gli piace tanto. Bonaventura sarebbe un bel colpo per la Fiorentina perchè…”

L’ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato così del mercato viola a TMW: “Bonaventura sarebbe un bel colpo per la Fiorentina perché pur non essendo un ragazzino e avendo anche avuto infortuni è un giocatore di qualità. Ora la Fiorentina ha bisogno di una squadra più tecnica e meno muscolare e Bonaventura sarebbe perfetto con Castrovilli, Amrabat, Pulgar. Punterei su di lui. Piatek? Giocatore che può interessare. Iachini mi disse tempo fa che gli piaceva tanto. È un finalizzatore, un bel terminale offensivo. Cutrone ha chiuso la stagione molto bene, dimostrando di essere in forma però credo che ci vogliano più certezze e che serva un calciatore con tanti gol sulle spalle”.

