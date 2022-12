La rivelazione di Scaloni: “Anche Martinez Quarta sarà a Doha per la finale contro la Francia”

Nella giornata di ieri la notizia che Nico Gonzalez avrebbe raggiunto il Qatar per assistere alla finale del Mondiale tra la “sua” Argentina e la Francia aveva fatto storcere il naso a qualcuno. E’ però chiaro che giocare l’ultimo atto della competizione mondiale è il sogno di qualsiasi calciatore e anche solo essere a Doha ha un suo valore, a maggior ragione se come il centrocampista della Fiorentina sei stato costretto a dare forfait a pochi giorni dall’esordio.

Come comunicato pochi minuti fa dal ct dell’Argentina Lionel Scaloni, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, l’esterno non sarà il solo giocatore della Fiorentina. Ci sarà infatti anche Lucas Martinez Quarta, non convocato ma protagonista della vittoria in Coppa America dell’anno scorso. Queste le parole del c.t.: “Stanno arrivando anche i ragazzi che hanno fatto parte di questa squadra: Nico Domínguez, Musso, Martínez Quarta, Nico González, Joaquín Correa. Ci riempie di orgoglio che vogliano esserci. È il nostro più grande trionfo: che tutti si sentano partecipi”.