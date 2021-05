La rivelazione di Vazquez: “Gattuso mi escluse dal Palermo. Iachini al suo arrivo provò a convincermi ma…”

Nella giornata di ieri il trequartista del Siviglia Franco Vazquez ha rilasciato una lunga intervista a Gianlucadimarzio.com all’interno della quale ha rivelato un particolare retroscena ai tempi del Palermo: protagonisti Gennaro Gattuso e Beppe Iachini, presente e passato della Fiorentina. Nel 2013, quando l’argentino tornò in Sicilia dal prestito al Rayo Vallecano, a due giorni dalla chiusura delle liste, Gattuso gli disse che lo avrebbe escluso dall’elenco dei giocatori utilizzabili in Serie B. Il tecnico marchigiano provò a ricucire lo strappo ma alla fine le strade si divisero. Questo il breve estratto dell’intervista:

“Io escluso in Serie B da Gattuso? Mi prese molto di sorpresa, sono sincero. Lì mi dissero che c’era la possibilità di andare a Cipro e, beh, io risposi di no perché non mi sembrava una buona opzione per me. Saper aspettare è parte del lavoro e della crescita, anche se forse io avuto la vita più difficile rispetto ad altri giocatori. Ma sono cose che possono succedere e che ti rendono più forte. Io cercavo di continuare ad allenarmi anche se poi non avrei giocato, di farlo per me, perché sapevo che quella non fosse la fine. Quando Beppe Iachini mi disse che mi avrebbe reintegrato lo ringraziai, ma risposi di no, che volevo andare via perché pensavo che non si fossero comportati bene con me. Alla fine, ebbi l’opportunità di andarmene, ma Iachini fece tutto il possibile per farmi rimanere e lì iniziò tutta la mia storia con il Palermo”