La rivincita su Gattuso: la Fiorentina può “punire” chi l’ha declinata

Poteva essere la Fiorentina di Rino Gattuso quella di stasera al “San Paolo”, invece sarà il Napoli di Rino Gattuso: la storia ha voluto che i partenopei avessero bisogno di un nuovo allenatore quasi in contemporanea con la società viola, che a inizio dicembre aveva iniziato a prendere i primi contatti con l’ex milanista. Il quale però preferì declinare i sondaggi gigliati, in attesa di qualche offerta più convincente. Difficile oggettivamente dire di sì alla Fiorentina di oggi, quando ti cerca il Napoli, per quanto in difficoltà possa essere in questa stagione. La squadra di Iachini però ha la possibilità di far “pagare” sportivamente a Gattuso la scelta, battendolo stasera e raggiungendolo in classifica.