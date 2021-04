La rivoluzione difensiva della Fiorentina: Via due pilastri, in dubbio anche Caceres. C’è già una certezza per il futuro

Dopo quattro stagioni, la storia d’amore tra la Fiorentina e German Pezzella è giunta ormai agli sgoccioli. Il capitano viola si immaginava un finale diverso, coronato magari da una qualificazione in Europa e da un rinnovo a vita con i colori gigliati. Purtroppo, non è andata così e gli obiettivi sono totalmente diversi: c’è una salvezza da raggiungere, dopodiché in estate l’argentino dirà addio. Qualche mese fa è stato corteggiato da Milan e Roma e non è da escludere che una di queste due squadre possa torna all’assalto. Fino ad ora, la stagione di Pezzella è stata caratterizzata da pochi alti e tanti bassi, anche se l’argentino ha sempre ricoperto il ruolo di leader all’interno dello spogliatoio.

Oltre all’ex Betis, a fine stagione partirà Milenkovic (destinazione Premier) ed è probabile che la Fiorentina decida di non rinnovare il contratto a Caceres. A meno che, come si legge su La Gazzetta dello Sport, non accetti un accordo a gettone. Una certezza per il futuro, però, c’è e ha le sembianze di Martinez Quarta. L’argentino ha sempre giocato in una difesa a quattro e questo dovrebbe giocare a suo vantaggio, dato che è probabile che la Viola del futuro – a prescindere dall’allenatore – giochi con il 4-3-3.