La rivoluzione viola “di Primavera”: un mese e cambia tutto

Un mese e cambia tutto. Appena poco più di 30 giorni fa la Fiorentina Primavera di mister Aquilani pareggiava in casa contro il Sassuolo 1-1. Due rigori sbagliati dai viola, un punto solo e tanto rammarico. Una fotocopia di quella che era stata la stagione della squadra giovanile gigliata fino a quel momento, riassunta in 90 minuti. Da quella partita però qualcosa cambia, perché da lì in poi nelle successive cinque partite lo score dice 4 vittorie e un pareggio (in casa della Roma capolista nell’ultimo turno in campionato).

Successi che hanno permesso alla squadra di Aquilani di raggiungere la finale di Coppa Italia e di uscire velocemente da una zona pericolosa di classifica in Primavera 1. Anzi, adesso la Fiorentina è più vicina playoff (-4 punti) che a quella playout (+7 punti) e con tante partite ancora in programma potrebbe provare l’accesso tra le migliori otto per giocarsi il titolo.

Intanto, dopo la semifinale di Coppa Italia vinta, si riparte da Cagliari. Dovrebbe tornare a disposizione Agostinelli dopo qualche problemino fisico e anche Dutu sta cominciando a riprendere una buona condizione fisica.

Un mese e cambia tutto, adesso c’è da spingere sull’acceleratore perché la Fiorentina per questa stagione deve fare all-in sui suoi giovanissimi per provare a conquistare un trofeo!