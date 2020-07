La Roma abbassa il prezzo di Florenzi: Gasperini lo soffia alla Fiorentina?

Tutto pronto per il ritorno in Italia di Alessandro Florenzi. Il giocatore della Roma, attualmente in prestito al Valencia, torna nella Capitale ma solo per poi essere girato verso una nuova squadra. Secondo quanto si apprende da Gazzetta.it, la Roma avrebbe già fissato il prezzo per il giocatore, ovvero una cifra tra i dieci ed i dodici milioni.

Niente di esagerato anche se il giocatore ha un ingaggio decisamente molto elevato per le casse della Fiorentina. Oltre alla società viola, c’è in corsa anche l’Atalanta che potrebbe far entrare il giocatore nell’affare Ibanez.

Alla finestra anche il Siviglia di Monchi, ma l’ipotesi Italia è quella che soddisfa di più il giocatore.