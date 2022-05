La Roma batte il Torino e conquista l’Europa League. Fiorentina e Atalanta lotteranno per l’unico posto in Conference League. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la gara tra Torino e Roma all’Olimpico Grande Torino.

I giallorossi hanno vinto 0-3 grazie alla doppietta di Abraham nel primo tempo, prima al 33esimo su assist di Pellegrini, poi su rigore nove minuti dopo e al gol dello stesso Pellegrini, sempre su rigore al 78esimo. Con questi tre punti, la Roma conquista l’ultimo posto disponibile per l’Europa League, lasciando a Fiorentina e Atalanta la lotta per il posto in Conference League.



La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 70, Lazio 63, Roma 63, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria 36, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.