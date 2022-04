La Roma cade per la seconda volta in stagione in Norvegia. Una papera di Rui Patricio e un mezzo autogol fanno gioire il Bodo Glimt

La Roma di Josè Mourinho affrontava in Norvegia il Bodo Glimt nell’andata dei quarti di finale di Conference League, squadra contro la quale, ai gironi, aveva perso con l’ umiliante punteggio di 6-1.

Nel finale del primo tempo, dopo un inizio di sofferenza, la Roma passa in vantaggio grazie a un’azione manovrata. Abraham serve Mhkitaryan che pesca con un tocco di fino l’inserimento di Pellegrini: batte sul primo palo Haikin per l’1-0 giallorosso. Da segnalare l’ammonizione di Cristante nei primi 45′.

Nella ripresa, la rete di Wembangomo: conclusione dal limite leggermente deviata da Saltnes che Rui Patricio non trattiene e il pallone rotola in rete. Una papera clamorosa, non la prima della stagione, per l’estremo difensore giallorosso. L’infortunio di Mancini è l’altra nota negativa del secondo tempo giallorosso: esce al 68′ sostituito da Smalling. Al 89′ la beffa per la squadra di Mourinho: su una punizione da posizione defilata i padroni di casa sono riusciti a trovare il vantaggio grazie a un colpo di testa, deviato da Viña (lo stesso che aveva causato l’ingenuo fallo). La rete è stata comunque assegnata a Hugo Vetlesen, ma la complicità del difensore uruguaiano è evidente.

Tra 7 giorni all’Olimpico la sfida di ritorno in cui la Roma dovrà ribaltare il risultato se vorrà accedere alle semifinali di Conference League.