La Roma cala il poker e lascia il Lecce quattro punti sotto la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

La partita delle 18 vedeva in campo all’Olimpico Roma e Lecce. I giallorossi si sono imposti 4-0, vincendo una partita mai in discussione. In rete Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov. Buon risultato anche per la Fiorentina, che vede così il Lecce rimanere a -4 in classifica.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 60, Lazio 59, Inter 54, Atalanta 45, Roma 42, Napoli, Milan 36, Verona, Parma 35, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo, Fiorentina 29, Torino 27, Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, SPAL 15.