La Roma continua a vincere e fa un favore alla Fiorentina. Torino a distanza di sicurezza Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel posticipo della dodicesima giornata la Roma di Fonseca riceve all’Olimpico un Torino in cerca di punti. Dopo la goleada rifilata al Bologna la scorsa settimana, i giallorossi ripetono una prestazione sontuosa. Gara subito in discesa per i padroni di casa, visto che già al 14′ i granata rimangono in dieci per l’espulsione di Singo. Roma in vantaggio al 27′ con la rete del solito Mkhitaryan. Sul tramonto della prima frazione poi ci pensa Veretout a trasformare dagli undici metri il penalty concesso da Abisso. 2 a 0 all’intervallo.

Nel secondo tempo Dzeko e compagni trovano anche il gol del tris con Pellegrini. Il Torino però non demorde e capitan Belotti accorcia le distanze per i suoi. Niente da fare però per i granata che devono arrendersi al 3 a 1 imposto dai capitolini. La Roma così aggancia la Juventus al terzo posto, mentre per il Torino di Giampaolo continua a perdere, rimanendo così fermo all’ultimo posto in classifica con il Crotone.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Milan 28, Inter 27, Juventus, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Verona 19, Lazio 18, Atalanta 18, Udinese 14, Sampdoria 14, Cagliari 13, Bologna 13, Parma 12, Benevento 12, Spezia 11, Fiorentina 10, Genoa 7, Torino 6, Crotone 6.