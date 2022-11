La Roma costretta a cedere un difensore per prenderne un altro: occasione a prezzo scontato per la Fiorentina?

Un obiettivo di mercato della Roma… che coinvolge anche la Fiorentina. Stando a quanto scrive Il Messaggero, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Evan N’Dicka, difensore in scadenza con l’Eintracht Francoforte che piace molto a Josè Mourinho.

Si tratta di un centrale mancino che potrebbe fare molto comodo alla retroguardia giallorossa, tuttavia per prenderlo la Roma deve prima fare spazio nel reparto. Il sacrificabile in tal senso è Marash Kumbulla, che già in passato era stato accostato alla Fiorentina. La necessità di cederlo da parte della Roma potrebbe far abbassare il prezzo, favorendo un ritorno di fiamma da parte del club viola.